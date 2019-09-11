Москва, , 16:52 — REGNUM Численность официально безработных граждан в России за неделю с 28 августа по 4 сентября снизилась на 1,1%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты.

По данным ведомства, на 4 сентября в органах службы занятости в качестве безработных были зарегистрированы 705,3 тысячи человек (неделей ранее — 717 тысяч человек).

Снижение числа безработных в течение недели наблюдалось в 72 регионах, наиболее заметное — на Алтае, в Дагестане, Туве, Кабардино-Балкарии, Чувашии, Ненецком автономном округе, Алтайском и Забайкальском краях, Омской и Псковской областях.

Рост числа безработных отмечен в 11 регионах, в особенности в Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах, Еврейской автономной области и Свердловской области.

В Ингушетии и Брянской области численность безработных за неделю не изменилась.

По оперативным данным Минтруда, на 4 сентября уровень регистрируемой безработицы в среднем по стране составил 1% от численности экономически активного населения. Количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,73 млн единиц.

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