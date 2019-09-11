Рязань, , 16:45 — REGNUM В 2020 году величина прожиточного минимума пенсионера в Рязанской области составит 8 694 рубля. Рост по сравнению с 2019 годом составит 126 рублей, или на 1,47%. Закон об увеличении показателя приняли депутаты региональной думы на первом после каникул заседании осенней сессии, сообщили 11 сентября в пресс-службе областного парламента.

Показатель необходим для расчёта социальной доплаты к пенсии. В 2019 году федеральное законодательство изменило порядок исчисления этой величины. Ранее прожиточный минимум формировался каждым субъектом РФ самостоятельно на основании потребительской корзины и данных статистики об уровне цен на продукты питания. Теперь расчёт величины осуществляется по правилам, утверждённым правительством РФ.

Социальные доплаты в Рязанской области получают 30 тысяч пенсионеров.