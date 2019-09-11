Красногорск, , 16:38 — REGNUM Предприятия Московской области получат организационную помощь по сертификации товаров от специалистов китайской провинции Гуандун. Соответствующую программу по поддержке импорта пищевой продукции из Подмосковья разработали в администрации китайского региона, сообщается 11 сентября на портале правительства Московской области.

В ходе встречи заместителя председателя правительства Подмосковья Вадима Хромова и заместителя председателя Народного политического консультативного совета провинции Гуандун Дэна Хайгуана стороны также заявили о намерении развивать совместные проекты в области переработки пищевых товаров, производства автокомплектующих, электроники, фармацевтики и машиностроении. В рамках встречи для китайской делегации устроили презентацию продукции подмосковных экспортеров.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, товарооборот между Россией и Китаем за за 2018 год превысил $107 млрд.