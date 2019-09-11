Ярославль, , 16:23 — REGNUM Мэрия Ярославля назначила общественные обсуждения по вопросу «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона №3 жилого района Сокол во Фрунзенском районе города Ярославля». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Планировка нового микрорайона в Ярославле City-yaroslavl.ru

Проект планировки предполагает появление нового микрорайона на проспекте Фрунзе напротив торговых центров «Метро» и «Аксон», около существующего поселка «Сокол».

Сейчас эта территория заросла лесом, однако земельный участок является частной собственностью. По данным ИА REGNUM, он принадлежит ООО «Золотое кольцо», связанном с депутатом муниципалитета Романом Галагаевым.

Проект планировки предполагает появление многоквартирных жилых домов 9−17 этажей, прокладку нескольких улиц местного значения и размещение детского сада на 230 мест, магазинов и предприятий бытового обслуживания. В ходе нового строительства планируется возвести 117 тысяч квадратных метров жилья — это примерно четверть годового объема строительства в Ярославле.

Общественные обсуждения пройдут в заочной форме — предложения можно направить в мэрию в письменной или электронной форме.

Читайте ранее в этом сюжете: Строить новую школу в Ярославле будет компания из Коломны