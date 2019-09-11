Петрозаводск, , 16:11 — REGNUM Заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ Северо-Западного федерального округа (СЗФО) к отопительному сезону 2019−2020 годов прошло сегодня, 11 сентября, в Петрозаводске. Как сообщает пресс-служба компании «Россети», в заседании приняли участие представители Минэнерго России, аппарата полномочного представителя президента РФ в СЗФО, Ростехнадзора, МЧС России, МВД России, Генеральной прокуратуры РФ, руководство региональных штабов СЗФО, федеральных и региональных энергокомпаний. Председательствовал на заседании заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов.

Главный инженер компании «Россети» Андрей Майоров сообщил о ходе мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019−2020 годов в компаниях «Россети ФСК ЕЭС», «Россети Северо-Запад», «Россети Ленэнерго» и «Россети Янтарь», которые отвечают за электроснабжение потребителей во всех 11 регионах Северо-Западного федерального округа. Он отметил, что суммарно на этих предприятиях группы «Россети» работает 23,4 тысячи человек производственного персонала, которые оснащены 6,6 тысячами единиц спецтехники. Энергетики обслуживают 65,4 тысяч подстанций общей мощностью 103,7 ГВА, а также 276 тысяч км линий электропередачи.

Андрей Майоров рассказал, что в регионах СЗФО сформирован и укомплектован аварийный резерв оборудования, в который входят 378 запасных опор воздушных линий 35 кВ и выше, 93 выключателя и 37 силовых трансформаторов. Кроме того, подготовлены 317 резервных источников питания суммарной мощностью 87,7 МВт.

«Подготовка к зиме — это важнейшая задача, требующая максимального профессионализма от каждого сотрудника. От качества нашей работы зависят устойчивость национальной экономики, стабильная работа промышленных предприятий, коммунального хозяйства, социальной сферы», — подчеркнул Майоров.

Участники совещания рассмотрели итоги учений энергетиков, проведенных в Республике Карелии с 22 сентября по 22 декабря 2018 года, в ходе которых проходил ремонт линий электропередач, расчистка и расширение просек ЛЭП, монтаж самонесущих изолированных проводов.

«Мы подготовили сети Карелии к пиковым нагрузкам и воздействию природных явлений. Несмотря на достигнутый эффект, впереди еще много работы, так как от нас зависит надежность электросетевого комплекса и оперативность ликвидации технологических нарушений», — подчеркнул генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» Артем Пидник.