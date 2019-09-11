Белград, , 16:10 — REGNUM Правоохранительные органы Сербии задержали восемь человек и объявили в розыск ещё одного подозреваемого в рамках уголовного дела о незаконном реэкспорте в Россию фруктов из Европейского союза, сообщили в пресс-службе МВД Сербии.

Как отмечается, спецоперация по пресечению деятельности преступной группы была проведена сотрудниками отделов по борьбе с коррупцией прокуратуры и МВД Сербии совместно с налоговой полицией.

Согласно данным правоохранителей, компанией «Торнадо Шпед» из Суботицы в сговоре с фитосанитарным инспектором был организован импорт персиков и нектаринов из Греции, а затем — их реэкспорт в Россию по поддельным документам под видом сербской продукции в нарушение соглашения о свободной торговле между Сербией и Россией.

Сообщается также, что в случае возврата этой продукции из России участники преступной группы реализовывали её на территории Сербии, хотя по решению фитосанитарной инспекции она подлежала уничтожению.

Напомнми, с 2017 года российские надзорные органы неоднократно уличали Сербию в реэкспорте продукции из стран Евросоюза, в отношении которых действует российское эмбарго в ответ на санкции.

В сложившейся ситуации правительство Сербии приняло решении о создании реестра экспортёров фруктов и овощей в Россию, в соответствии с которым были значительно ужесточены требования к компаниям, осуществляющим поставки на российский рынок. Позднее также стало известно о начатом масштабном расследовании сербских правоохранителей.

Осенью 2018 года МВД Сербии сообщало об аресте в рамках спецоперации более 30 членов преступной группы, занимавшейся контрабандой санкционной продукции в Россию. При этом отмечалось, что к уголовному делу планируется привлечь ещё несколько десятков фигурантов. О новой серии арестов сообщалось в июне 2019 года.