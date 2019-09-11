Москва, , 16:05 — REGNUM Нефть всего лишь подорожала до отметок начала 2019 года — осени 2018 года, а значит причин для сильного роста цен на бензин нет: по сравнению с апрелем черное золото подешевело на 16%, и по всей видимости продолжит падение и дальше, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Недавний всплеск цен был напрямую связан с падением стоимости доллара, произошедшего после слабого отчета по промышленности и росту рабочих мест. В настоящий момент американская валюта вновь укрепляется, а энтузиазм инвесторов, вызванный назначением принца Саудовской Аравии министром энергетики страны, постепенно угасает.

Сейчас топливо дорожает значительно медленнее инфляции, однако, в сентябре несколько крупных перерабатывающих заводов должны вновь закрыться на ремонт, а значит в некоторых регионах стоимость «горючего» возрастет за счет увеличения затрат на транспортировку.

Уже в 2020 году правительство собирается ввести новые акцизы, которые повлияют на стоимость бензина. Таким образом, если цены на топливо и будут увеличиваться, то будет это происходить по сугубо внутренним причинам.

Сейчас относительно высокие цены держатся благодаря надеждам на продление сделки по сокращению добычи, о котором могут договорится на скорой встрече. Тем не менее, на данный момент страны продолжают превышать лимиты: в августе договоренности не выполнили Ирак, Нигерия и Россия.

Кроме того, ОПЕК в очередной раз понизило прогноз роста мирового спроса на нефть в текущем году на 50 тысяч баррелей в сутки до 1,24 млн баррелей. При этом ожидается, что страны не входящие в ОПЕК (в том числе и Россия) увеличат предложение до 2,18 млн баррелей.

В таких условиях для роста цен потребуются экстраординарные действия. В ближайшее время котировки способны опустится до $62 за баррель, и затем продолжить движение до отметки в $58 за баррель», — полагает эксперт.

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