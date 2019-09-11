Воронеж, 11 сентября 2019, 16:04 — REGNUM 330 единиц спецтехники будет работать на улицах Воронежа зимой, число дворников по сравнению с прошлым годом планируют увеличить в два раза. Об этом сообщила пресс-служба мэрии по итогам рабочего совещания 11 сентября.
При этом, по словам Котова, благодаря тендерам удалось сэкономить на закупке техники 14,6 млн рублей, это даст возможность приобрести ещё четыре единицы техники.
Кроме того, в предстоящий зимний сезон число работников ручной уборки в комбинатах благоустройства составит 250 человек — против 140 в прошлом году, на период аномальных снегопадов планируется привлекать дополнительных работников по контрактам.
Отметим, минувшей зимой, ресурсов на уборку Воронежа явно не хватало: если с первым снегопадом коммунальщики справились, то в дальнейшем дела пошли намного хуже. Относительно неплохо чистили проезжую часть, но вот тротуары, похоже, убирали по остаточному принципу — горожане жаловались на гололед, снежные накаты не только в районах города, но и в центральной части.