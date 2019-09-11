Воронеж, , 16:04 — REGNUM 330 единиц спецтехники будет работать на улицах Воронежа зимой, число дворников по сравнению с прошлым годом планируют увеличить в два раза. Об этом сообщила пресс-служба мэрии по итогам рабочего совещания 11 сентября.

«В ходе подготовительных мероприятий к зимнему периоду 2019−2020 годов на общую стоимость 174 млн рублей приобретено 112 единиц уборочной техники, средств малой механизации и навесного оборудования, большая часть будет использоваться именно для уборки тротуаров. Вся специальная техника должна поступить в районные комбинаты благоустройства до середины октября», — сообщил руководитель управления дорожного хозяйства Олег Котов.

При этом, по словам Котова, благодаря тендерам удалось сэкономить на закупке техники 14,6 млн рублей, это даст возможность приобрести ещё четыре единицы техники.

Кроме того, в предстоящий зимний сезон число работников ручной уборки в комбинатах благоустройства составит 250 человек — против 140 в прошлом году, на период аномальных снегопадов планируется привлекать дополнительных работников по контрактам.

«К 1 ноября 2019 года вся наша универсальная техника должна быть переоборудована, комбинаты благоустройства должны быть переведены на зимний режим работы — до конца сезона будем работать круглосуточно, уборку города буду контролировать лично», — сказал Вадим Кстенин.

Отметим, минувшей зимой, ресурсов на уборку Воронежа явно не хватало: если с первым снегопадом коммунальщики справились, то в дальнейшем дела пошли намного хуже. Относительно неплохо чистили проезжую часть, но вот тротуары, похоже, убирали по остаточному принципу — горожане жаловались на гололед, снежные накаты не только в районах города, но и в центральной части.