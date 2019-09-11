Москва, , 16:01 — REGNUM Как и говорили неоднократно в последнее время, главный фактор и ориентир для российского рубля в сентябре — цены на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«В этом смысле трудно переоценить важность традиционной публикации 11 сентября данных по запасам нефти от минэнерго США. Согласно консенсус-прогнозу, рынки готовы увидеть очередное их снижение на 2,7 млн баррелей, после их падения на 4,8 млн баррелей на прошлой неделе.

Прогноз выглядит правдоподобным, учитывая, что вчерашний отчёт Американского института нефти, API, вскрыл их очередное отвесное падение на 7,2 млн баррелей. Таким образом, сегодняшний главный отчёт по чёрному золоту в США, скорее всего, поддержит цены и направит их к подступам $63,50 за баррель сорта Brent.

Поскольку чёрное золото продолжило начавшийся в начале недели рост, достигнув к настоящему моменту (14:30 мск) $62,95 за баррель сорта Brent, российский рубль сегодня с утра вальяжно укрепляется: до отметки 65,32 руб./доллар, но продолжает лёгкий позитивный тренд, начавший формироваться ровно неделю назад.

В паре с многострадальным евро рубль выглядит гораздо интересней, с лёгкостью пробив сегодня уровень 72 руб./доллар и двигаясь на полных парах к диапазону 71,50−71,60 руб./доллар.

12 сентября по факту итогов заседания ЕЦБ укрепление отечественной валюты в этой паре с большой вероятностью ускорится, и тогда уровень 70 вовсю замаячит на горизонте», — высказал свое мнение эксперт.

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