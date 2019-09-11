Нур-Султан, , 15:57 — REGNUM Средняя стоимость одного квадратного метра нового жилья в Казахстане по состоянию на 1 сентября 2019 года составила 284 455 тенге ($736), что на 3,1% больше, чем в начале года. Об этом сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В августе стоимость жилья в республике выросла на 0,1%. На вторичном рынке жильё с начала года подорожало на 4,2%, до 196 632 тенге ($509). Стоимость неблагоустроенного жилья выросла на 3,9%, до 122 933 тенге ($318).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 апреля 2019 года самое дорогое новое жилье в Казахстане зафиксировано в Нур-Султане — 343,7 тыс. тенге ($905 по курсу на 8 апреля) за один квадратный метр. В Алма-Ате этот показатель составляет 332,5 тыс. тенге ($876 по курсу на 8 апреля).

Читайте ранее в этом сюжете: Стоимость нового жилья в Казахстане за год выросла на 2,4%