Сеул, , 16:07 — REGNUM Представители Корейской ассоциации предприятий автомобилестроительной промышленности (KAMA) и представители Европейской ассоциации предприятий автомобилестроительной промышленности (ACEA) подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ассоциации.

По их словам, подписание документа состоялось 9 сентября в Брюсселе, Бельгия.

На церемонии подписания также присутствовали посол Южной Кореи в Европейском союзе Ким Хён Чжин и посол ЕС в Южной Корее Майкл Рейтерер.

Известно, что представители Корейской и Европейской ассоциаций автомобилестроительной промышленности договорились сотрудничать по вопросам регулирования углекислого газа, экологически чистых автомобилей и автомобилей, оснащенных беспроводной сетью.

Сегодня, 10 сентября, представители Корейской ассоциации предприятий автомобилестроительной промышленности (КАМА) посетили автосалон во Франкфурте, где подписали меморандум о взаимопонимании с представителями Общества производителей и продавцов автомобилей Великобритании (SMMT).