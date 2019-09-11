Дар-эс-Салам, Танзания, , 15:58 — REGNUM Немецкий государственный банк развития КfW предоставил правительству Танзании финансовую помощь в размере 13 миллионов евро (более 14 миллионов долларов США) для реализации проекта по улучшению здоровья матери и ребенка, а также по предотвращению передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. В настоящее время данная программа реализуется в пяти областях Танзании, передает газета Nipashe.

По информации издания, церемония подписания соглашения о получении помощи состоялась в понедельник, 9 сентября, в Дар-эс-Саламе. Сторона Танзании была представлена генеральным секретарем министерства финансов страны Дото Джеймсом, КfW представляла Анника Калов, глава танзанийского подразделения банка.

Джеймс подчеркнул, что первая очередь проекта началась в 2012 году, тогда банк выделил 13 миллионов евро (более 14 миллионов долларов США) на реализацию инициативы, вторая очередь — в 2016 году, тогда финансирование составило 20 миллионов евро (более 21 миллиона долларов США).

«Проект был создан с целью улучшения качества медицинских услуг путем предоставления страховок беременным женщинам из бедных семей, которые будут действительны до шести месяцев после рождения ребенка», — заявил Джеймс, добавив, что страховки оплатят страховые фонды Танзании — Национальный фонд страхования здоровья (NHIF) и Фонд общественного здравоохранения (СHF).

Он рассказал, что проект стартовал в областях Танга и Мбея, а затем был также реализован в Сонгве, Мтваре и Линди, так как они лидируют по смертности во время родов и гибели младенцев, а также по числу передачи ВИЧ от матери к ребенку.

Джеймс рассказал журналистам, что с 2012 года в программе приняло участие более 1,7 миллионов женщин.