Уфа, , 16:05 — REGNUM Валовый намолот зерна в пяти районах Башкирии превысил 100 тысяч тонн. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению чиновников, на 11 сентября хлеборобы республики убрали порядка 70% всех площадей, намолотив при этом 2,3 млн тонн зерна.

По их словам, самая высокая урожайность и самый большой валовый сбор зерна отмечается в Чекмагушевском районе. Там намололи 130,4 тыс. тонн зерна.

Лидером по намолоту остается Стерлитамакский район с показателем 128,3 тыс тонн зерновых.

Высокий урожай зерна зафиксирован и в Илишевском районе Башкирии. Там собрали 121 тыс тонн зерна. Рубеж по сбору зерна в 100 тыс. тонн также перешли хозяйства Аургазинского и Мелеузовского районов.