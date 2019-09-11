Москва, , 15:43 — REGNUM Уборочная кампания ведется практически во всех федеральных округах России. Собрать урожай предстоит с 80 млн га. Об этом сегодня, 11 сентября, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле со жнецом и восходом солнца. 1889

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Плановый прогноз на 2019 год составляет порядка 118 млн тонн зерновых. В 2018 году эта цифра была 113,3 млн тонн, заметно улучшение.

Патрушев отметил, что в этом году на 3 млн тонн увеличивается урожай пшеницы. Это позволит обеспечить внутреннюю потребность и реализовать экспортные возможности России.

«В целом по стране уборка урожая проходит в штатном режиме. Зерно обмолочено с площади порядка 34 млн га, около 95 млн тонн зерна собрано», — привел цифры глава Минсельхоза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявлял, что Урожай зерна в 2019 году позволит обеспечить не только все внутренние потребности, но и гарантирует рост зарубежных поставок.

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