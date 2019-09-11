Рим, , 15:36 — REGNUM Правительство Италии намерено снижать госдолг страны, но не за счет сокращения расходов, а за счет экономического роста, заявил журналистам в среду, 11 сентября, в Брюсселе премьер-министр Джузеппе Конте, передает информагентство ANSA.

Конте отметил, что Италия просит власти ЕС с понимание отнестись к этому плану и позволить правительству стираны попробовать его реализовать.

Конте в среду в Брюсселе проводит ряд встреч с лидерами ЕС, в том числе с уходящим главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером и с его преемницей Урсулой фон дер Ляйен.

Госдолг Италии в настоящее время превышает 130% ВВП. Предыдущее правительство Италии, которое также возглавлял Джузеппе Конте, тоже высказывало намерения бороться с госдолгом за счет экономического роста, однако не получило поддержку Брюсселя.

В случае с новым правительством ситуация может быть иной, поскольку в нем нет больше лидера «Лиги» Маттео Сальвини и поскольку лидеры нового правительства готовы идти на большие компромиссы в ЕС, полагают наблюдатели.

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