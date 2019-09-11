Киев, , 15:48 — REGNUM Глава украинской ассоциации владельцев вагонов Александр Криворучко заявил о коллапсе на железной дороге Украины в связи с острой нехваткой грузовых вагонов.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

С таким заявлением эксперт выступил сегодня, 11 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Криворучко отмечает, что транспортный коллапс на железной дороге Украины сбывается в наихудшем из возможных сценариев.

«Сложились все факторы — рекордный урожай, рекордный импорт угля через порты, увеличение поставок дизельного топлива (ДТ) через морские порты, срывы с обеспечением поставок ДТ для «Укрзализныци» и существенно растущий транзит через наиболее узкое место украинского транспортного комплекса — через порты Одесского региона», — отмечает специалист.

Он подчеркивает, что весь этот хаос происходит при полном попустительстве и бездеятельности со стороны руководства железной дороги, начиная со второй половины августа, ситуация с движением поездов на Украине постоянно ухудшается». Укрзализныца» снова оказывается не готовой к пиковым нагрузкам в сезон увеличенного объёма перевозок зерновых. В августе среднесуточная погрузка зерновых увеличилась относительно июля на 17,5 тыс. тонн, по итогу месяца рост объёма перевозок зерна составит не менее 0,5 млн тонн», — заявил Криворучко.

ИА REGNUM напоминает, что в начале сентября стало известно — Европейский банк реконструкции и развития предоставляет кредит в размере до $35 млн компании Louis Dreyfus Company (LDC) на покупку на Украине 1 тыс. вагонов-зерновозов. В 2019 г. Украина ожидает рекордного урожая зерна —более 72 млн тонн, из которых более 50 млн тонн будет экспортировано.

Согласно официальной информации, «Укрзализныця» в июле 2019 г. увеличила общий парк зерновозов на 691 единицу, что стало для компании рекордом за последние 30 лет. Однако стоит отметить, что пополнение парка новыми вагонами составляет лишь 317 зерновозов (46% от общего количества увеличения парка грузовых вагонов).