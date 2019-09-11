Москва, , 15:31 — REGNUM Очевидно, что новую главу «Большой игры» Великобритания может открыть сама, выдумав «вмешательство» России, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя заявление об угрозе возобновления «Большой игры» с Россией.

«Соединённое Королевство, к несчастью, оказалось в очень проигрышном положении на фоне ожидаемого жесткого Брекзита. По оценкам ведущих мировых аналитиков и политологов, последствия выхода Британии из ЕС могут быть трагичными как для экономики, так и для единства монархии: Шотландия и Северная Ирландия выступают активно против.

Это территории страны, на которых живут в большей степени не англичане, а шотландцы и ирландцы, с высокой вероятностью они начнут политическое противостояние с Лондоном. Времена, к сожалению, будут очень кризисными, фактически это потенциальный вызов государственной целостности страны. И Россия тут ни при чем.

Но вся многовековая история взаимоотношений России с Великобритании характерна жестким политическим противостоянием держав. «Дело Скрипалей», раскрученное в зарубежных СМИ, к сожалению, прибавило токсичности в восприятии британцами нашей страны.

Логично, что самое время сегодня перестраховаться и Чрезвычайному комитету правительства Великобритании (COBRA). Они предвидят критическое развитие событий в Соединенном Королевстве.

Уже сегодня власти королевства начинают убеждать граждан, что опять во всём виноваты Россия. Убедить будет несложно. Интересно будет еще узнать, в чём провинится перед Лондоном Пекин», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава объединенного командования ВС Великобритании генерал Патрик Сандерс предупредил, что есть угроза возобновления Россией «Большой игры».

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