Киев, , 15:29 — REGNUM Верховная рада Украины на заседании сегодня, 11 сентября, приняла закон, ликвидирующий специальную комиссию по вопросам приватизации.

Депутаты проголосовали за соответствующий законопроект, определенный президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный, сразу в первом чтении и в целом, передает корреспондент ИА REGNUM.

В первом чтении инициативу 311 депутатов Верховной рады при 226 необходимых, во втором чтении — 313 депутатов.

В ходе обсуждения закона было объявлено, что деятельность специальной комиссии по вопросам приватизации противоречит Конституции Украины.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Зеленский поручил правительству разблокировать процесс т.н. «большой приватизации» на Украине. В частности, министерство экономики должно начать подготовку больших государственных компаний к приватизации и привлечению инвестиционных советников до 1 декабря 2019 г.

До 1 октября 2019 г. Зеленский поручил обеспечить принятие проекта закона об отмене списка госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

По задумке президента, первое крупное госпредприятие Украина должна продать до 1 апреля 2020 г.