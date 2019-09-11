Чебоксары, , 15:28 — REGNUM В Арбитражный суд Чувашии поступило заявление о признании банкротом общества «СУ-56», которое ранее подавало в суд на китайскую компанию, строящую крупный агропарк в республике. В этот раз иск подан на саму компанию, при этом заявителем выступила строительная фирма депутата Госсовета республики Николая Угаслова, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иск подало АО «Специализированный застройщик «ТУС», ответчиком выступает ООО «СУ-56». Сумма исковых требований — 6 520 622,47 рублей. Заявление о признании должника банкротом зарегистрировано в суде 6 сентября. Дата судебного заседания не назначена.

Как сообщало ИА REGNUM, «СУ-56» выступал одним из подрядчиков культуртехнических работ по расчистке пашни в Порецком районе в рамках проекта ООО «Сычуань-Чувашия агропромышленная торговая компания» — китайского агропарка с заявляемым объёмом инвестиций в 10 млрд рублей. В мае 2019 года подрядчик вышел в Арбитражный суд Чувашии, потребовав взыскать с заказчика 24 872 327 рублей 28 копеек. 9 сентября суд удовлетворил иск.

Напомним, в Порецком районе более 4870 гектаров земель, находящихся в муниципальной собственности Кудеихинского и Сиявского сельских поселений, через аукционы были переданы китайскому инвестору в аренду на 25 лет.

Отметим, что владельцем компании «ТУС» является депутат Госсовета Чувашии Николай Угаслов.

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