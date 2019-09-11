Додома, , 15:34 — REGNUM Премьер-министр Танзании Кассим Маджалива призвал граждан Кубы инвестировать в сельское хозяйство Танзании, в частности в выращивание сахарного тростника. Об этом передает газета Mtanzania со ссылкой на заявление Маджаливы на встрече с первым заместителем министра иностранных дел республики Кубы Марселино Медины Гонсалес.

По информации издания, встреча сторон состоялась в Додоме в понедельник, 9 сентября. Маджалива поблагодарил правительство Кубы за сотрудничество с Танзанией в сфере общественного развития.

«У Танзании и Кубы долгая история взаимоотношений. Мы высоко ценим связи между нашими странами, которые были установлены между правительствами, возглавляемыми покойным Джулиусом Ньерере и покойным Фиделем Кастро», — заявил Маджалива.

Он отметил, что Куба достигла больших успехов в производстве сахара, поэтому пригласил граждан этой страны сотрудничать с правительством Танзании в увеличении производства сахара, улучшении системы выращивания сахарного тростника и создании соответствующих предприятий.

Маджалива заявил, что правительство Танзании продолжит укреплять взаимоотношения с Кубой, которые традиционно касались сфер политики, общественного развития, здравоохранения и экономики.