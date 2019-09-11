Бинтулу, , 15:24 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung Engineering построит завод по производству метанола в Малайзии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, завод будет построен в прибрежном городе Бинтулу, расположенном на острове Борнео в центральной части штата Саравак.

Известно, что на церемонии начала строительных работ присутствовали 500 человек, включая главу Samsung Engineering, главу Sarawak Petchem, а также чиновников.

Ранее, в апреле текущего года представители Samsung Engineering подписали контракт на строительство завода стоимость $3,6 млн с представителями нефтехимической компании Sarawak Petchem.