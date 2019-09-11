Нижний Новгород, , 15:19 — REGNUM Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.

Лайнер вместимостью 329 пассажиров построен в интересах компании «ВодоходЪ» в соответствии с контрактом, заключённым в 2017 году. Передача судна заказчику состоится в первом квартале 2020 года. После этого оно будет осуществлять перевозки на дальних круизных линиях Москва — Санкт-Петербург, Москва — Астрахань и Москва — Ростов-на-Дону. Дальность плавания лайнера составит около 6000 км.

Напомним, проектирование судна выполнено по заказу Федерального агентства морского и речного транспорта России в рамках ФЦП «Развитие гражданской морской техники на 2009−2016 годы». Оно стало первым судном высокого класса, созданным в России за последние 60 лет.

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