Москва, 11 сентября 2019, 15:18 — REGNUM Российский аналог системы SWIFT — система передачи финансовых сообщений (СПФС) — просто предохраняет экономику РФ, но не несёт никакого радикального решения её проблем, считает экономист Елена Ведута. Об этом она заявила 11 сентября корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Госдума РФ ранее приняла закон, обязывающий операторов электронных денег проводить внутрироссийские переводы электронных средств только через российские организации. По мнению авторов этой инициативы, нововведение позволит обеспечить бесперебойность платёжных переводов внутри РФ и их независимость от платёжной системы SWIFT.
Читайте ранее в этом сюжете: Госдума оградила переводы внутри РФ от SWIFT