Москва, , 15:18 — REGNUM Российский аналог системы SWIFT — система передачи финансовых сообщений (СПФС) — просто предохраняет экономику РФ, но не несёт никакого радикального решения её проблем, считает экономист Елена Ведута. Об этом она заявила 11 сентября корреспонденту ИА REGNUM.

«Аналог SWIFT не может существовать отдельно от того, что происходит в мире, — сказала она. — Система может внутри обслуживать определённый сегмент, но затем всё равно выходит в глобальную систему по определённым правилам, которые опять-таки диктует доллар. Да, должна быть своя система взаимных платежей, но нужно понимать, что это не панацея, а чисто техническая процедура, которая защищает нас от того, чтобы у нас всё не рухнуло, если нас вдруг в рамках очередной волны санкций отключат от SWIFT. Но никакого радикального решения проблем экономики она не даст. Она просто предохраняет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Госдума РФ ранее приняла закон, обязывающий операторов электронных денег проводить внутрироссийские переводы электронных средств только через российские организации. По мнению авторов этой инициативы, нововведение позволит обеспечить бесперебойность платёжных переводов внутри РФ и их независимость от платёжной системы SWIFT.

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