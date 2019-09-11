Москва, , 15:14 — REGNUM Рубль не сможет стать мировой резервной валютой не потому, что против России введены санкции, а потому, что список таких валют определяют ведущие мировые корпорации, считает экономист Елена Ведута. Об этом она заявила 11 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующие слова заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева.

«Переход к расчётам в рублях ровным счётом ничего не меняет, — сказала Ведута. — Более того, когда чиновники говорят, что рубль не может стать резервной валютой из-за санкций, то я могу сказать, что в рамках нынешней системы глобального управления рубль не может стать резервной валютой никогда. Потому что в список таких валют попало определённое число избранных — доллар, евро, фунт стерлингов и йена. И решение о том, какая валюта будет входить в число избранных, принимается не на уровне страны, а руководителями ведущих корпораций».

За это конкретные страны, по словам Ведуты, рассчитываются своими материальными ресурсами. И под это же построена методика МВФ по составлению платёжного баланса.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Моисеева, доля рублёвых расчётов с иностранными контрагентами может увеличиться, и к этому есть определённые предпосылки. При этом чиновник уточнил, что речь не идёт о рубле как ведущей расчётной валюте, так как это невозможно в условиях санкций.

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