Москва, 11 сентября 2019, 15:14 — REGNUM Рубль не сможет стать мировой резервной валютой не потому, что против России введены санкции, а потому, что список таких валют определяют ведущие мировые корпорации, считает экономист Елена Ведута. Об этом она заявила 11 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующие слова заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева.
За это конкретные страны, по словам Ведуты, рассчитываются своими материальными ресурсами. И под это же построена методика МВФ по составлению платёжного баланса.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Моисеева, доля рублёвых расчётов с иностранными контрагентами может увеличиться, и к этому есть определённые предпосылки. При этом чиновник уточнил, что речь не идёт о рубле как ведущей расчётной валюте, так как это невозможно в условиях санкций.
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