Минск, , 15:11 — REGNUM Власти Белоруссии продолжают распродажу имущества Минского мотовелозавода, проданного Александром Лукашенко инвестору Александру Муравьёву и вскоре отнятому. Бизнесмен (гражданин РФ) давно находится в местах лишения свободы, с него требуют миллионы долларов странным образом начисленного ущерба. Тем временем имущество прославившегося на весь СССР и доведённого до ручки минскими чиновниками предприятия распродаётся по частям.

Минский мотовелозавод был переименован в ОАО «Мотовело» и продан частному инвестору по непрозрачной схеме с большими обременениями. Долгое время новый собственник продолжал практику предшественника и сдавал площади в центре Минска в аренду. В 2017 году Александр Муравьёв был осужден на 11 лет колонии по обвинениям в хищениях, мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.

В 2018 году суд признал ОАО «Мотовело» банкротом и открыл ликвидационное производство. Имущество инвестора было фактически национализировано. Для управления активами было создано ООО «МотоВелоЗавод», которое возглавил бывший председатель мингорисполкома Николай Ладутько.

Как и прогнозировали эксперты, от этого дела не пошли в гору. Сборка китайских мотоциклов под немного изменённым брендом не вернула доверия потребителей. Инициативы госуправленца вроде наклейки акцизных марок на импортируемые велосипеды не были признаны панацеей.

Единственным выходом стал раздел предприятия и распродажа его имущества по частям. Сейчас предпродажную подготовку проходит минская площадка «Мотовело»: земельный участок на Партизанском проспекте площадью 27,59 га оценён в 89 млн белорусских рублей ($42 млн), сделку планируют заключить в начале октября.