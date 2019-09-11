Калуга, , 21:33 — REGNUM Правление государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства приняло положительное решение о предоставлении финансовой поддержки на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в Думиничском, Сухиничском и Дзержинском районах Калужской области. Об этом 11 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Руслана Маилова.

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По его словам, в Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 10 сентября был защищён проект по модернизации системы водоотведения в калужском посёлке Думиничи. Стоимость реконструкции очистных сооружений канализации мощностью 700 кубометров в сутки составит 162,54 млн рублей. Модернизация очистных сооружений позволит восстановить систему водоотведения непосредственно в Думиничах, а также обеспечит надлежащую экологическую обстановку поселка.

«Реализация проекта позволит снизить долю проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам, со 100% до 0%. По завершении мероприятий качественной услугой водоотведения будут пользоваться 5460 человек, это 2440 семей. Также данная услуга будет предоставлена 61 организации, в том числе 23 бюджетным учреждениям», — сказал Руслан Маилов.

Ранее Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявки на получение финансовой поддержки за счет средств госкорпорации на модернизацию систем водоотведения в деревне Жилетово Дзержинского района и посёлка Середейский Сухиничского района. Стоимость обоих проектов составила порядка 283,54 млн рублей. Проекты рассчитаны на 2019−2020 годы. Общая стоимость всех трёх представленных в Фонд проектов составила 446,08 млн рублей, из них средства федерального бюджета — 267,65 млн рублей. В настоящее время профильным министерством региона готовится пакет документов для подачи заявки на реконструкцию очистных сооружений в городе Юхнове на сумму 241,5 млн рублей.