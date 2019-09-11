Чебоксары, , 15:05 — REGNUM В Красночетайском районе Чувашии привлекли к административной ответственности председателя колхоза за использование трёх муниципальных участков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В ходе прокурорской проверки выявлено, что колхоз «Свобода» без оформленных в документов использует три земельных участка сельскохозяйственного назначения, которые принадлежат администрации Красночетайского района. Сроки действия предыдущих договоров аренды истекли 11 января 2019 года.

По данному факту на председателя колхоза возбуждено по ст. 7.1 КоАП РФ («Самовольное занятие земельного участка»). Решением управления Росреестра по Чувашии правонарушитель оштрафован на 44 тыс. рублей.

По данным минсельхоза Чувашии, в этом году рассмотрено 391 извещение от собственников о продаже 516 земельных участков и земельных долей участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 5923 га.

Отметим, что на 10 сентября в Чувашии зерновые и зернобобовые культуры скошены с площади 252,3 тыс. га (94,1% к плану уборки), из них обмолочено 250,8 тыс. га.