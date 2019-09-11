Москва, , 15:02 — REGNUM Объявленные данные о числе гибели 88 граждан России и еще экстренной эвакуации 40 граждан на Родину за не полный 2019 год ужасают, заявил корреспонденту доцент кафедры экономики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев, комментируя гибель российских туристов на курортах Турции.

«В 2018 году смертность была ниже: на турецких курортах погибли два россиянина, а серьезно пострадали — 19.

Как показывает анализ деталей причинами такой смертности являются: проблема с техникой в турецких отелей (страдают дети), проблема со здоровьем и алкоголь.

Первая проблема вызвала наибольший резонанс высокой детской смертностью в отелях Турции. Так за последний месяц погибли три девочки в возрасте от 5 до 19 лет. Причина — проблема с техникой в турецких отелей.

Вторая проблема — отдых в Турции все больше привлекателен по ценам людям преклонного возраста. У этой категории отдыхающих на фоне жары и высокой влажности происходят инфаркты и инсульты.

Страховых компаний чаще волнует третья проблема, она же и причина — полюбившаяся русским система «все включено» и алкоголь, а он вместе с высокой температурой приводит к смерти. Некоторые начинают откровенно «дурить» и не думают о рисках и количестве выпитого и съеденного.

Август самый жаркий период — отправляться в жаркую страну в самый жаркий период опасно, даже если это очень дешево. А качеству питанию и температуре тела нужно обращать максимальное внимание», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, посол России в Турции Алексей Ерхов завил, что 90 российских туристов скончались на турецких курортах в 2019 году. Он связал это с ростом турпотока из России.

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