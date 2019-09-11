Москва, , 15:02 — REGNUM Правительственный законопроект, устанавливающий льготу для нефтяников-экспортеров по уплате вывозной таможенной пошлины на нефть, которую добыли на месторождениях с использованием режима налога на добавленный доход (НДД), Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября.

Нефть Paul Lowry

Сегодня льготные правила уплаты вывозной таможенной пошлины на нефть, которая была добыта на новых месторождениях, где действует НДД, распространяется только на компанию-недропользователя. Правительство же предлагает распространить эти льготы в том числе и на организации, которые экспортируют сырую нефть. Так, им будут возвращены суммы уплаченных вывозных таможенных пошлин.

Если закон будет принят, то его нормы коснутся правоотношений, которые действуют с 1 мая 2019 года — то есть, закон будет иметь обратную силу.