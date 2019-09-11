Москва, 11 сентября 2019, 15:02 — REGNUM Правительственный законопроект, устанавливающий льготу для нефтяников-экспортеров по уплате вывозной таможенной пошлины на нефть, которую добыли на месторождениях с использованием режима налога на добавленный доход (НДД), Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября.
Сегодня льготные правила уплаты вывозной таможенной пошлины на нефть, которая была добыта на новых месторождениях, где действует НДД, распространяется только на компанию-недропользователя. Правительство же предлагает распространить эти льготы в том числе и на организации, которые экспортируют сырую нефть. Так, им будут возвращены суммы уплаченных вывозных таможенных пошлин.
Если закон будет принят, то его нормы коснутся правоотношений, которые действуют с 1 мая 2019 года — то есть, закон будет иметь обратную силу.