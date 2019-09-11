Киев, 11 сентября 2019, 15:00 — REGNUM На Украине национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг заявляет о необходимости очередного повышения цены на электрическую энергию для населения.
Такое заявление сделала глава ведомства Оксана Кривенко в ходе заседаниякомитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
Чиновник отметила существующее в настоящий момент «перекрестное субсидирование» между стоимостью электроэнергии для бытовых и небытовых потребителей.
«В конце концов, мы столкнемся с проблемой, что будет необходимость повышения стоимости электроэнергии для населения, для того, чтобы уменьшить эти дотации», — сказала Кривенко, цитируют «Украинские новости».
Вместе с тем источник не уточняет ни примерную дату подорожания электроэнергии, ни уровень новых расценок.
ИА REGNUM отмечает, что накануне глава комитета парламента Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Андрей Герус заявил о снижении тарифа на электроэнергию для населения на 20 копеек, отметив, что с 1 октября цены, возможно, будут снижены еще на 10 копеек.
1 июля на Украине официально заработал новый рынок электроэнергии. Соответствующим законом предусмотрены различные механизмы купли-продажи электроэнергии: двусторонние договоры, рынок «на сутки вперед» и внутрисуточный рынок.
Основной тариф для населения составляет 0,9 грн за 1 кВт*час при потреблении менее 100 кВт*час, и 1,68 грн за 1 кВт*час при превышении указанного объема.