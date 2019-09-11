Абу-Даби, , 15:02 — REGNUM Южная Корея и ОАЭ объединят усилия для совместного выхода на третьи рынки ядерной энергетики. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

По их словам, 10 сентября представители энергетической промышленности Южной Кореи и ОАЭ подписали меморандумы о взаимопонимании.

В частности, документы были подписаны между представителями Korea Electric Power Corporation и Baraka One Company, а также между министром энергетики ОАЭ Мухамедом Аль Мазруи и министром торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Чон Сын Илем.

Известно, что накануне южнокорейский дипломат посетил АЭС Баракас целью проверить как идет работа, а также поддержать сотрудников.

Также, министр торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи принял участие во Всемирном энергетическом конгрессе, который проходит в Абу-Даби в период с 9 по 12 сентября.