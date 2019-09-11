Уфа, , 15:06 — REGNUM В Башкирии на благоустройство дворов будут дополнительно выделятся гранты главы республики. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба администрации Уфы.

По словам чиновников, жители путем голосования сами будут определять, какой двор предстоит благоустроить.

По словам врио главы Башкирии Радия Хабирова, со следующего года в каждом муниципалитете будут выбирать один двор главы республики.

«В Уфе таких дворов будет восемь. Это должны быть площадки, которые не вошли в программу благоустройства», — сообщил Радий Хабиров в ходе рабочей поездки по Уфе.

На каждый такой двор чиновники планируют выделять 5 млн рублей.

«Если двор большой, за эти деньги там можно будет поставить детскую площадку. Если дворовая территория не такая большая, то её можно будет благоустроить полностью», — сообщил врио главы республики.