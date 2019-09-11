Москва, , 14:56 — REGNUM В августе 2019 года самым продаваемым подержанным авто в России стал хэтчбек Lada 2114. Об этом 11 сентября сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

За месяц 12,6 тыс. моделей Lada 2114 поменяли своих хозяев. В итоге хэтчбек спустя два месяца опять стал лидером вторичного авторынка.

На второй строчке расположилась американская модель — Ford Focus. Она опустилась с первого места, которое занимала с июня по июль. В августе в РФ было перепродано 12,4 тыс. единиц данной модели. Третье место занял седан Lada 2107. Его на вторичном российском рынке приобрели 11,2 тыс. покупателей.

Напомним, 11 сентября стало известно, что у дилеров АвтоВАЗа появилась Lada Granta Drive Active в кузове седан. Авто можно купить с механической трансмиссией и коробкой «автомат». Они будут агрегатироваться с двигателем мощностью 106 л. с. рабочим объёмом 1,6 л.

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