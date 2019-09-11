Минск, , 14:51 — REGNUM Обвал курса белорусского рубля в конце августа — начале сентября сделан в целях поддержки экспорта. Об этом в издании «Белорусы и рынок» пишет экономист Владимир Тарасов.

До середины августа Нацбанк скупал избыток предложения и содействовал укреплению белорусского рубля в целях снижения привлекательности валютных сбережений. Тем временем выросло отрицательное сальдо внешней торговли товарами на фоне сокращения объёмов переработки российской нефти. Общий внешнеторговый баланс поправил выросший экспорт услуг. Правительство Белоруссии запланировало рост ВВП на 4%, причём осуществить это предполагалось в основном за счёт увеличения экспорта.

«Но это явно не получается, и темпы роста ВВП по итогам января-июля составили всего 1,3%. В правительстве, тем не менее, рассчитывают на то, что в ближайшие месяцы ситуация улучшится, в частности, белорусским НПЗ удастся компенсировать снижение производства, произошедшее летом текущего года, — констатировал экономист. — Несмотря на такие надежды, в сложившихся условиях было бы естественно поддержать белорусских экспортеров девальвацией рубля. Что, похоже, и произошло».

В результате торговых и валютных войн на мировом рынке валюты третьих стран существенно подешевели по отношению не только к доллару, но и к белорусскому рублю. Конкурентоспособность белорусских товаров на рынках других стран резко снизилась.

«Правда, по отношению к российскому рублю ситуация в результате коррекции улучшилась, его курс с начала года в результате увеличился на 2,6%. И курс гривны вырос на 0,8%. Но по отношению к третьим странам это ситуацию не меняет», — констатировал Тарасов. По его прогнозу, белорусский рубль должен дешеветь.