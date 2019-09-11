Ростов-на-Дону, 11 сентября 2019, 14:48 — REGNUM Более 114,5 млн рублей выделено на покупку новых автомобилей Toyota Camry. Иномарки передадут ростовской полиции. Средства выделены на покупку 70 машин.
Заказчиком выступает ФКУ «Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ», уточняется на сайте госзакупок. Средства на оплату поставщику выделены из федерального бюджета. Закупка производится в рамках реализации программы вооружения.
В техническом задании уточняется, что автомобили должны быть 2019 года выпуска. Автомобили, оснащённые в том числе огнетушителем и аптечкой, полицейские должны получить до 16 декабря текущего года.