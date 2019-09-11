Москва, , 14:41 — REGNUM Россия и Монголия создают рабочую группу, которая изучит перспективы создания газопровода в Китай. Об этом сообщил 11 сентября журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Речь идет о предложении пустить газопровод в КНР через территорию Монголии. Напомним, в июне 2018 года российский президент Владимир Путин поддержал предложение монгольский властей провести по территории этой страны нефте‑ и газопроводы из России в Китай. Позднее стороны заключили соглашение, предполагающее строительство газопровода вдоль монгольской железной дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 2019 года Путин поручил главе Газпрома Алексею Миллеру изучить возможности транспортировки газа из Иркутской области и Красноярского края через Монголию в Китай. Он назвал такой маршрут сложным, но вполне реалистичным.

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