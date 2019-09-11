Рим, , 14:29 — REGNUM В 2018 году расходы жителей и предприятий Италии на утилизацию и вывоз мусора составили 9,5 млрд евро, передает Agenzia Italia в среду, 11 сентября, со ссылкой на данные ассоциации потребителей.

Средние расходы каждого из 60 миллионов граждан страны составили, таким образом, более 150 евро. Дороже всего утилизация мусора обходится жителям центральной провинции Лацио (в среднем 260 евро в год)

За восемь лет с 2010 года расходы предприятий и граждан на утилизацию мусора выросли почти вдвое, тогда они составляли 5,4 млрд евро.