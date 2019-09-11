Москва, , 14:16 — REGNUM Туристический поток в Турцию существенно вырос, что не могло не повлиять на общее количество несчастных случаев с российскими в этой стране. Но это лишь один из факторов. Есть и еще несколько моментов, характерных именно для отдыха в Турции, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя гибель туристов из России в Турции.

«Во-первых, довольно часто граждан РФ страдают там от некачественного, а то и поддельного алкоголя и продуктов. Турция все-таки пока еще далека от классических туристических стандартов, на которые туристы могут рассчитывать, к примеру, в странах Европы.

Во-вторых, примерно такая же ситуация и с транспортом. Уже привычными стали аварии туристических автобусов, происходящих чаще всего по виде водителей.

В-третьих, многие турецкие отели предлагают программу пребывания в формате «всё включено», что некоторыми нашими туристами воспринимается как возможность употреблять алкоголь без меры.

И если европейские отели, предлагающие обслуживание в формате «всё включено», как правило, имеют куда более высокий ранг и, соответственно, принимают более зажиточных туристов, которые и ведут себя соответствующе, то в Турции даже совсем недорогие отели могут предложить программу пребывания с неограниченным количеством бесплатного алкоголя.

При том, что немалая часть посетителей таких отелей не стремится себя как-то ограничивать. Кроме того, не всех благоприятно влияет климат в стране — жаркий и влажный», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, посол России в Турции Алексей Ерхов завил, что 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона. Это связано с ростом турпотока из России.

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