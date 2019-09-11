Санкт-Петербург, 11 сентября 2019, 14:09 — REGNUM Туристическая отрасль ждет от государства поддержки по ряду направлений, прежде всего в части развития внутреннего туризма, сказала в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 11 сентября, член правления Альянса туристических агентств Ирина Семёнова, комментируя обращение президента России Владимира Путина к участникам Генассамблеи Всемирной туристской организации.
Как сообщалось ранее, Путин в своем обращении отметил, что государство намерено «еще более эффективно» оказывать поддержку туристической отрасли. В качестве примеров президент привет внедрение передовых технологий, в том числе электронных виз, и организацию крупных международных мероприятий, в том числе Олимпиады и чемпионата мира по футболу.