Санкт-Петербург, , 14:09 — REGNUM Туристическая отрасль ждет от государства поддержки по ряду направлений, прежде всего в части развития внутреннего туризма, сказала в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 11 сентября, член правления Альянса туристических агентств Ирина Семёнова, комментируя обращение президента России Владимира Путина к участникам Генассамблеи Всемирной туристской организации.

Как сообщалось ранее, Путин в своем обращении отметил, что государство намерено «еще более эффективно» оказывать поддержку туристической отрасли. В качестве примеров президент привет внедрение передовых технологий, в том числе электронных виз, и организацию крупных международных мероприятий, в том числе Олимпиады и чемпионата мира по футболу.

«Мы ждем прежде всего поддержки в развитии внутреннего туризма. Особенно это важно, когда речь идет о детях: их нужно вытаскивать из гаджетов и показывать им живые вещи.

Есть вопросы и в части поддержки государства приёма иностранных туристов в России. Важно также, чтобы была поддержка в участии российских компаний в международных выставках. Они показывают возможности наших регионов. Сейчас такая поддержка оказывается не во всех субъектах федерации.

Наконец, пошла бы на польщу помощь по новым направлениям туризма — экологическому, промышленному, социальному, который касается граждан старше 55 лет и детей и подростков, оказавшихся в трудной ситуации», — отметила Ирина Семёнова.