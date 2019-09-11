Москва, , 14:08 — REGNUM Самым доступным автомобилем среди китайских марок в России является модель Chery Tiggo 2. Об этом 11 сентября сообщается на сайте «Цена Авто».

Стоимость Chery Tiggo 2 в начальной комплектации составляет 673 тыс. рублей. Модель имеет передний привод и бензиновый 106-сильный мотор объёмом 1,5 л, который агрегатируется с механической коробкой передач.

Второе место занимает кроссовер Lifan X50 с мотором мощностью 103 л. с. и рабочим объёмом 1,5 л. Он стоит 689,9 тыс. руб. Тройку лидеров замыкает седан Lifan Solano. Цена этой модели 709,9 тыс. руб. Он имеет движок объёмом 1,5 л. мощностью 100 «лошадей».

Четвёртое и пятое места соответственно занимают кроссовер Brilliance V5 (726,9 тыс. рублей) и Geely Emgrand 7 (750, 99 тыс. рублей).

Напомним, по итогам первых восьми месяцев 2019 года продажи новых китайских автомобилей в России увеличились на 2%, достигнув 22 545 единиц. При том, что в целом авторынок РФ за этот период уменьшился на 2,3%.

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