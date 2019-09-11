Иркутск, , 14:05 — REGNUM Переход на новую схему обращения с твёрдыми бытовыми отходами в Иркутской области произошёл не так гладко, как говорили вначале 2019 года власти региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Судя по официальному сообщению губернаторской пресс-службы, за первое полугодие служба госжилнадзора региона помогла вернуть собственникам 4,84 миллиона рублей, незаконно начисленных за вывоз твёрдых коммунальных отходов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года почти все российские регионы перешли на новые схемы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Они предполагают определение мусорных операторов, чётких тарифов, сертифицированных полигонов, а также создание предприятий мусоропереработки и сортировки.

Поначалу власти Иркутской области говорили, что в отличие от некоторых других территорий, где внедрение так называемой «мусорной реформы» сопровождается скандалами и протестами, в Приангарье особых проблем не наблюдается. И что для муниципальных образований, входящих в первую зону, вывоз мусора теперь обходится в 595,33 руб./ куб. м., а тем, кто отнесён ко второй зоне, придётся платить по 522,89 руб./куб. м.

Однако в мае 2019 года из-за проблем с предпринимателями, заявившими о значительном завышении нормативов накопления отходов для юридических лиц, потребовалась корректировка схемы.

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