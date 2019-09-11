Бишкек, , 14:04 — REGNUM Внешнеторговый оборот Киргизии в январе — июле 2019 года снизился до $3,8 млрд (около 248,7 млрд рублей), что меньше показателя отчетного периода 2018 года на 6,9%. Об этом говорится в отчете национального статистического комитета.

В ведомстве отмечают, что при этом объем экспорта киргизстанской продукции вырос на 9,1%, а объем импорта зарубежных товаров в республику уменьшился сразу на 11,8%.

Товарооборот Киргизии с другими участниками Евразийского экономического союза за семь месяцев текущего года составил $1,4 млрд (91,6 млрд рублей), снизившись по сравнению с аналогичным периодом года минувшего на 9,5%.

При этом, экспортные поставки сократились сразу на 20,1%, а импортные поступления — на 6,1%.

Наиболее активно Киргизия торговала с Россией, на долю которой пришлось 59,9% от общего объема торговли республики с другими странами-членами ЕАЭС. А также с Казахстаном, на который приходится 37,9% товарооборота с участниками Союза.