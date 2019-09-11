Киров, , 14:03 — REGNUM Кировская полиция закупает корм для служебных собак. В 2020 году на поставку корма выделяется более 5,2 млн рублей, в 2021 году — 5,4 млн рублей. За два года на покупку корма собакам предусмотрено 10,6 млн рублей. Соответствующие начальные цены рассчитаны для двух аукционов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Заказчиком выступает УМВД России по Кировской области. Победитель аукциона получит право заключения государственного контракта на поставку сухого корма для кормления служебных собак (в рамках государственного оборонного заказа) для обеспечения государственных нужд УМВД.

Речь идёт о поставке продукции в 2020 и 2021 годах. В 2020 году полиции необходимо 20 835 кг корма для служебных собак, на это предусмотрено 5,208 млн рублей (начальная цена). В 2021 году должно быть поставлено 21 600 кг собачьего корма, максимальная цена контракта определена в сумме 5,4 млн рублей. Соответствующие средства выделяются из федерального бюджета в 2020—2021 годах в рамках государственного оборонного заказа.

«Полнорационный сухой корм премиум или супер-премиум класса (приказ МВД России от 19 апреля 2010 г. № 292) для взрослых собак крупных пород до 45 кг в возрасте от 12 месяцев, должен соответствовать требованиям национального стандарта Российской Федерации», — отмечается в документации.

Уточняется, что корм должен содержать «мясное сырье не менее 20%».

Помимо этого, предусмотрена поставка субпродуктов для кормления служебных собак (в рамках государственного оборонного заказа). Соответствующие поставки будут организованы в рамках других аукционов.