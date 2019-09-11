Бишкек, , 14:03 — REGNUM Объем валового внутреннего продукта в январе — августе 2019 года превысил 334 млрд сомов (312,9 млрд рублей) и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года вырос на 6,2%. Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитета.

С начала текущего года уровень инфляции в республике повысился на 0,3% по сравнению с декабрем минувшего года.

Вместе с тем, без учета предприятий по разработке крупнейшего киргизстанского золоторудного месторождения «Кумтор» объем ВВП за восемь месяцев нынешнего года составил более 298 млрд сомов (около 279,2 млрд рублей) и увеличился только на 3%.

Промышленность Киргизии с начала года произвела продукции на общую сумму свыше 169 млрд сомов (158,3 млрд рублей), что в сравнении с соответствующим периодом 2018 года больше на 17%.

Произошло это благодаря увеличению производства основных металлов на 42,7%, продукции текстильного производства — на 36,1%, добычи металлических руд — на 27,6%, сырой нефти и природного газа — на 15,6%, химической продукции — на 11,2% и добычи угля — на 6,2%.

Также положительные тенденции в этот период произошли в сельском хозяйстве, где рост объемов производства продукции составил 1,6%. Неплохие показатели продемонстрировали сфера строительства — рост на 7,8%, и оптовой и розничной торговли — рост на 4,9%.