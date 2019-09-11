Москва, , 14:53 — REGNUM Решение суда Евросоюза по ограничению права «Газпрома» на газопровод OPAL является попыткой США взять под контроль ЕС. Об этом заявил заместитель председателя фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе РФ Олег Нилов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Весь последний период шла борьба за то, кто же будет основным бенефициаром этих политических историй. Но это не политика, это — жёсткий бизнес. Американцы хотят под себя подмять Европу. И навязать им дорогой, но американский газ», — сказал эксперт.

Однако рынок не терпит подобных вмешательств. Желание США контролировать энергетику Евросоюза приведёт к росту цен на энергоносители. В итоге потребители откажутся подчиняться сложившейся ситуации, уверен Нилов.

«Рынок, а это основа всего, он не терпит таких долговременных историй, когда можно потребителям платить на 25% больше. Это будет нереально. Какое-то время ситуацию можно так политически держать. Предполагается, что платить будут немцы. Но вы думаете немцы будут платить такие деньги?» — задался вопросом Нилов.

Как сообщало ИА REGNUM, по сообщению министерства энергетики Польши, республика выиграла в Европейском суде юстиции дело о газопроводе OPAL. Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%. Отметим, что он соединяет «Северный поток» с газотранспортной системой Западной и Центральной Европы, подаёт топливо в Германию до границы с Чехией в общих объемах до 36 млрд куб. м. газа в год.

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