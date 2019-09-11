Миасс, Челябинская область, , 13:59 — REGNUM В челябинском Миассе одна из фирм задолжала 136 работникам более 7,5 млн рублей. Об этом сообщает областное управление СКР.

Задолженность была допущена в 2018 — начале 2019 года, при этом возможность платить работникам была. Преступление выявили сотрудники полиции, они сейчас ведут оперативное сопровождение этого дела.

Возбуждено дело по ч.2 ст.145.1 УК России. Виновным грозит до трёх лет колонии. Ход расследования контролирует лично глава следственного управления Денис Чернятьев.