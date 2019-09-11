Москва, , 13:58 — REGNUM Один их российских туроператоров — «Интурист» — запускает чартеры на Красное море, но не курорты Египта, а на курорт Эйлат, расположенный в Израиле, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Зимняя чартерная программа туроператора Москва — Эйлат стартует 3 ноября 2019 года и продлится по 26 апреля 2020 года.

Чартерные рейсы на Красное море в Эйлат будут летать из московского аэропорта «Домодедово» один раз в неделю, по воскресеньям. Стоимость тура на двоих на семь ночей от 58 тыс. 800 руб.

Как сообщало ИА REGNUM, туристические власти Египта надеются привлечь туристов на курорты Красного моря, особенно молодых, через Instagram.

Подробнее: Египет намерен привлечь молодых туристов через Instagram