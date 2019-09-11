Ставрополь, , 13:57 — REGNUM В Ставропольском крае в 2020 году будет предусмотрено увеличение расходов на поддержку малоимущих семей и детей-сирот. Такое поручение отдал правительству субъекта губернатор Владимир Владимиров, сообщили ИА REGNUM 11 сентября в его пресс-службе.

Он поручил при формировании проекта бюджета на 2020 год увеличить на треть — с 600 до 800 млн рублей — расходы на покупку жилья для детей-сирот. Кроме того, будут увеличены социальные выплаты на детей многодетным семьям. Сумма пособий на каждого ребенка в месяц вырастет с нынешних 354 рублей до 700.

По оценке специалистов, объем дополнительных расходов краевого бюджета на эти цели увеличится до суммы более 500 млн рублей. Эта мера поддержки будет направлена на улучшение жизни 38,2 тыс. семей, в которых воспитываются 137 тыс. детей.

Стоит отметить, что губернатор Ставрополья также подтвердил намерение выплачивать ежегодно пособия лицам из категории «дети войны».

«Все социальные программы, которые мы начали, должны продолжаться и по возможности получать развитие. Мы с вами должны работать вдвое больше», — подчеркнул в обращении к краевому правительству Владимиров.

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