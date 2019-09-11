Москва, , 13:55 — REGNUM Россия не станет первой ослаблять ограничительные меры, действующие в отношении других стран. Об этом 11 сентября заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в эфире «Россия 24».

Он рассказал, что односторонне отменять санкции, в надежде на ответное ослабление, Россия не будет, поскольку «это просто неправильно».

«Мы слышим, что говорят нам представители отдельных стран. И если, допустим, руководство Европейской комиссии или другие страны, которые тоже находятся в таком списке, созреют для того, чтобы эти санкции отменить, мы естественно будем смотреть на наши ответные меры», — сказал Медведев.

Также он отметил, что санкции во многом помогают экономике, особенно сельскому хозяйству.