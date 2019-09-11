Нижний Новгород, , 13:52 — REGNUM На одном из крупных мясоперерабатывающих предприятий Нижегородской области — ООО «МК «Ильиногорское» — неоднократно выявлялись факты нарушения выплат заработной платы сотрудникам. В отдельные периоды задолженность превышала 4 млн рублей в отношении 150 сотрудников предприятия, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Мясокомбинат входил в группу компаний «Илагро». Сейчас деятельность предприятия полностью остановлена. В связи с реализацией имущества предприятия на торгах в августе текущего года удалось выплатить задолженность по зарплате на 4,1 млн рублей.

Процедура наблюдения в отношении МК впервые была введена в июне 2017 года, с этого времени сменились 4 конкурсных управляющих, в некоторые моменты арбитражные управляющие на предприятии вообще юридически отсутствовали. При этом в действиях 3 или 4 управляющих были выявлены факты нарушений требований законодательства о банкротстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении руководителей 20 региональных компаний возбуждены уголовные дела по фактам нарушений при выплате заработной платы.

По данным государственной инспекции труда в Нижегородской области, по состоянию на начало мая общая сумма долга по зарплате на МК «Ильиногорское» превысила 5 млн рублей. Также в списке недобросовестных работодателей — дивеевское ОАО «Перспектива», которое также проходит через процедуру конкурсного производства. Здесь долг составил 8,9 млн рублей в отношении 189 работников.